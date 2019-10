Condividi | Red 12:34 Concluso il progetto sostenuto dal Settore comunale Politiche sociali. Gli attestati sono stati consegnati nella sede dell’associazione Xlc, alla presenza dell´assessore comunale Rosella Nuvoli Adulti in movimento a Porto Torres



PORTO TORRES - Esercizi all’aria aperta nel Parco Chico Mendes, incontri con nutrizionisti e fisioterapisti e lezioni per migliorare la condizione fisica. Sono alcune delle attività dedicate alla terza età che si sono svolte a settembre, inserite all’interno del progetto “Adulti in movimento” promosso dall’associazione Xlc e sostenute attraverso un bando pubblico promosso dall’Assessorato comunale alle Politiche sociali di Porto Torres. Nei giorni scorsi, sono stati consegnati gli attestati ai venti cittadini che hanno partecipato al ciclo di lezioni durato circa cinquanta giorni.



«Si è concluso un altro progetto che attraverso il bando pubblico della scorsa estate ci ha consentito, grazie alle associazioni, di portare avanti iniziative dedicate non solo ai giovani, ma anche ai più grandi. Quella di “Adulti in movimento” è stata una bella esperienza – sottolinea l’assessore comunale alle Politiche sociali Rosella Nuvoli – che ha permesso a diversi concittadini di stare a contatto con una equipe di professionisti nel campo della preparazione atletica e della nutrizione. Gli utenti ci hanno detto di aver trovato utili sia le informazioni sull’alimentazione, sia l’insegnamento delle modalità corrette, e senza rischi, per eseguire le faccende di casa».



«Il progetto promosso dalla nostra associazione sportiva aveva diversi obiettivi – aggiunge il presidente della Xlc Mauro Saiglia – e li abbiamo raggiunti svolgendo attività sia “outdoor”, con camminate ed esercizi a corpo libero nel Parco Chico Mendes, sia “indoor”, soprattutto con informazioni sull’alimentazione per la gestione delle principali patologie nella terza età e con lezioni pratiche per migliorare la postura, anche nella quotidianità». La fascia d’età interessata era quella oltre i sessant’anni. I partecipanti hanno utilizzato attrezzature in dotazione all’associazione sportiva per svolgere attività di ginnastica posturale finalizzata al fitness ed al benessere psicofisico. Gli esercizi miravano a migliorare il tono muscolare ed a potenziare il sistema cardiocircolatorio, a svolgere bene le faccende domestiche, come ad esempio, stirare, lavare, raccogliere le cose da terra e stare al pc utilizzando correttamente il corpo. E' stata esaminata l’importanza del bilanciamento dei pasti, dei quantitativi di carboidrati, proteine e grassi da assumere e quali nutrienti sono indispensabili per il benessere delle ossa. A seguire, i partecipanti c’era una squadra di quattro persone: due istruttori di fitness certificati dal Coni, una biologa nutrizionista ed un fisioterapista. Commenti PORTO TORRES - Esercizi all’aria aperta nel Parco Chico Mendes, incontri con nutrizionisti e fisioterapisti e lezioni per migliorare la condizione fisica. Sono alcune delle attività dedicate alla terza età che si sono svolte a settembre, inserite all’interno del progetto “Adulti in movimento” promosso dall’associazione Xlc e sostenute attraverso un bando pubblico promosso dall’Assessorato comunale alle Politiche sociali di Porto Torres. Nei giorni scorsi, sono stati consegnati gli attestati ai venti cittadini che hanno partecipato al ciclo di lezioni durato circa cinquanta giorni.«Si è concluso un altro progetto che attraverso il bando pubblico della scorsa estate ci ha consentito, grazie alle associazioni, di portare avanti iniziative dedicate non solo ai giovani, ma anche ai più grandi. Quella di “Adulti in movimento” è stata una bella esperienza – sottolinea l’assessore comunale alle Politiche sociali Rosella Nuvoli – che ha permesso a diversi concittadini di stare a contatto con una equipe di professionisti nel campo della preparazione atletica e della nutrizione. Gli utenti ci hanno detto di aver trovato utili sia le informazioni sull’alimentazione, sia l’insegnamento delle modalità corrette, e senza rischi, per eseguire le faccende di casa».«Il progetto promosso dalla nostra associazione sportiva aveva diversi obiettivi – aggiunge il presidente della Xlc Mauro Saiglia – e li abbiamo raggiunti svolgendo attività sia “outdoor”, con camminate ed esercizi a corpo libero nel Parco Chico Mendes, sia “indoor”, soprattutto con informazioni sull’alimentazione per la gestione delle principali patologie nella terza età e con lezioni pratiche per migliorare la postura, anche nella quotidianità». La fascia d’età interessata era quella oltre i sessant’anni. I partecipanti hanno utilizzato attrezzature in dotazione all’associazione sportiva per svolgere attività di ginnastica posturale finalizzata al fitness ed al benessere psicofisico. Gli esercizi miravano a migliorare il tono muscolare ed a potenziare il sistema cardiocircolatorio, a svolgere bene le faccende domestiche, come ad esempio, stirare, lavare, raccogliere le cose da terra e stare al pc utilizzando correttamente il corpo. E' stata esaminata l’importanza del bilanciamento dei pasti, dei quantitativi di carboidrati, proteine e grassi da assumere e quali nutrienti sono indispensabili per il benessere delle ossa. A seguire, i partecipanti c’era una squadra di quattro persone: due istruttori di fitness certificati dal Coni, una biologa nutrizionista ed un fisioterapista.