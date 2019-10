Condividi | Red 11:42 Sabato sera, sarà in città lo scrittore ed archeologo, per la presentazione del suo ultimo libro “Quinto comandamento” (edito da Mondadori). Con lui, sarà presente padre Angelo Pansa Libri: Valerio Massimo Manfredi ad Alghero



ALGHERO - Novembre carico di appuntamenti per la libreria Il Labirinto Mondadori di Alghero. Sabato 2, sarà ad Alghero lo scrittore ed archeologo Valerio Massimo Manfredi, per la presentazione del suo ultimo libro “Quinto comandamento” (edito da Mondadori).



Con lui, sarà presente padre Angelo Pansa, padre spirituale e capo militare, con una lunga esperienza di padre missionario per anni in Amazzonia e negli Anni Sessanta, durante la guerra civile in Congo, alla guida di un commando di mercenari, che salvò dalla tortura e dalla morte migliaia di preti, suore, uomini, donne e bambini. La sua storia ha ispirato l'ultimo romanzo del noto scrittore di bestsellers tradotti in tutto il mondo.



Il libro e gli ospiti saranno presentati da Chiara Rosnati, alle 19, nella Sala ex Avis, in Via Carlo Alberto. Manfredi, ispirandosi liberamente ad una storia vera, scrive uno straordinario romanzo epico, un libro indimenticabile, come i personaggi che animano le sue pagine ed entrano indelebilmente nel cuore dei lettori.



