Psd´Az a pezzi: Pintus gela Conoci

ALGHERO - Nuova puntata, domenica sera, dell'infuocata querelle che investe da mesi il Psd'Az in Riviera del corallo. Da una parte il sindaco Mario Conoci ed il consigliere Roberto Trova, sempre più chiusi nel "fortino" di Porta Terra, dall'altra quel che resta del partito, ancora però nelle mani del segretario cittadino Giuliano Tavera e di Tore Pintus.



Ad accendere la rivalità, questa volta, ci pensa proprio il Primo cittadino, ed il campo di battaglia è, ovviamente, quello social. Il sindaco ritaglia l'immagine e posta un rigenerante pensiero domenicale: «Andiamo avanti Christian (il presidente ndr), Fortza Paris». Fin qui niente di sorprendente, con le fatiche e le evidenti difficoltà dell'amministrare, farsi forza è legittimo e assolutamente ammirevole. Se non fosse che la fotografia originale risale al mese di giugno, ma soprattutto ritraeva anche il segretario cittadino, volutamente mozzato.



