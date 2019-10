Condividi | Red 13:31 Venerdì sera, nella Torre Sulis, un appuntamento per gli appassionati del mistero e dei fenomeni insoliti. Nel calendario degli appuntamenti dell’Halloween Village Alghero, la libreria Il Labirinto Mondadori presenterà il nuovo libro di Luca Parrella L´inspiegabile: lo youtuber Parrella ad Alghero



ALGHERO - Venerdì 1 novembre, alle 19.30, nella Torre Sulis, un appuntamento per gli appassionati del mistero e dei fenomeni insoliti. Nel calendario degli appuntamenti dell’Halloween Village Alghero, la libreria Il Labirinto Mondadori presenterà il nuovo libro di Luca Parrella, seguitissimo youtuber del covo dell’Inspiegabile, canale youtube con 595mila iscritti, che si occupa di scovare, interrogarsi, analizzare e spesso smascherare i fenomeni cosiddetti paranormali che nascono nella vita reale e si diffondono nel web.



Il libro “L’inspiegabile”, uscito ad ottobre per DeAgostini si concentra proprio sugli inquietanti fenomeni della rete, attraverso i sentieri più pericolosi, con una carrellata di indagini su episodi realmente accaduti e scovati nelle maglie del web. La stessa rete in cui i profili virtuali, ogni giorno, si muovono, condividono e raccontano di se mettendo in vetrina la propria vita privata. Un ambiente che l'uomo è abituato a considerare sicuro e trasparente, ma che in un attimo, può trascinare in un vicolo cieco di irrazionalità e paranoie, fino ai sotterranei dell’umanità. L’inspiegabile prova a risolvere gli intricati enigmi di uno spaventoso esperimento sociale ed a distinguere tra vicende autentiche ed abili costruzioni, tra casi di cronaca vera e teorie del complotto.



Parrella dopo la laurea in Lingue e letterature straniere, nel 2007 si trasferisce a Barcellona ed inizia a lavorare nel campo del marketing digitale. Di lì a poco, la rete gli da la possibilità di sviluppare un'altra delle sue grandi passioni: quella per il mistero. Nel 2015, carica il suo primo video su YouTube. Nasce così L'inspiegabile. In meno di quattro anni, il canale ottiene più di 91milioni di visualizzazioni. Dal 2007, Luca vive a Madrid, e dalla sua "taa" continua le indagini nei meandri della parte oscura, inquietante e misteriosa della rete.