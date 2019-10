Condividi | Red 18:23 Mercoledì sera, nel Centro giovani Santa Caterina a Sassari, è in programma una serata destinata a superare i confini, fisici ed astratti, tramite un percorso che spazia nel corpo e nei luoghi con attività dedicate interamente al viaggio Centro giovani Santa Caterina: è time to move



SASSARI – Mercoledì 30 ottobre, dalle 17, nel Centro giovani Santa Caterina di Sassari, è in programma una serata destinata a superare i confini, fisici ed astratti, tramite un percorso che spazia nel corpo e nei luoghi con attività dedicate interamente al viaggio. È “Time to move–Le sfumature del viaggio”, l'iniziativa che si propone di favorire gli scambi e la mobilità europea per tutti i ragazzi che vogliono crescere ed ampliare i propri orizzonti conoscendo nuove realtà.



Dalle 17.30, con una dimostrazione di yoga ed una di Tai Ji Quan, sarà affrontato il viaggio come percorso interiore; per la prima, tenuta da Roberta Compton, sono previsti massimo sette partecipanti. Per la seconda, guidata da Antonietta Serra e Fabio Nieddu, saranno massimo dieci. Per queste due attività è necessario registrarsi prenotando il proprio posto. Le altre attività non sono a numero chiuso e sono tutte ad ingresso libero.



Dalle 19, saranno raccontate esperienze di mobilità, soprattutto europea. Heart of Sardinia analizzerà le potenzialità attrattive dell'Isola, ragionando su come renderla un centro di interesse per chi, come i giovani, viaggia per conoscere, imparare ed accrescere il proprio bagaglio culturale, di competenze trasversali e specifiche. Norma Migheli racconterà l'importanza ed i risultati delle sue esperienze di mobilità studentesche tra Liegi, Tanzania e Bruxelles e di come queste abbiano cambiato la sua vita in meglio. A chiudere la serata, sarà il musicista Antonio Francesco Daga, in arte Antonio F, che spiegherà come le sue esperienze di viaggio negli Stati Uniti ed in Australia abbiano influenzato il suo modo di fare musica e la sua concezione dell'arte, con una dimostrazione dal vivo della realizzazione dei suoi brani attraverso la tecnica del vocal looping. Commenti SASSARI – Mercoledì 30 ottobre, dalle 17, nel Centro giovani Santa Caterina di Sassari, è in programma una serata destinata a superare i confini, fisici ed astratti, tramite un percorso che spazia nel corpo e nei luoghi con attività dedicate interamente al viaggio. È “Time to move–Le sfumature del viaggio”, l'iniziativa che si propone di favorire gli scambi e la mobilità europea per tutti i ragazzi che vogliono crescere ed ampliare i propri orizzonti conoscendo nuove realtà.Dalle 17.30, con una dimostrazione di yoga ed una di Tai Ji Quan, sarà affrontato il viaggio come percorso interiore; per la prima, tenuta da Roberta Compton, sono previsti massimo sette partecipanti. Per la seconda, guidata da Antonietta Serra e Fabio Nieddu, saranno massimo dieci. Per queste due attività è necessario registrarsi prenotando il proprio posto. Le altre attività non sono a numero chiuso e sono tutte ad ingresso libero.Dalle 19, saranno raccontate esperienze di mobilità, soprattutto europea. Heart of Sardinia analizzerà le potenzialità attrattive dell'Isola, ragionando su come renderla un centro di interesse per chi, come i giovani, viaggia per conoscere, imparare ed accrescere il proprio bagaglio culturale, di competenze trasversali e specifiche. Norma Migheli racconterà l'importanza ed i risultati delle sue esperienze di mobilità studentesche tra Liegi, Tanzania e Bruxelles e di come queste abbiano cambiato la sua vita in meglio. A chiudere la serata, sarà il musicista Antonio Francesco Daga, in arte Antonio F, che spiegherà come le sue esperienze di viaggio negli Stati Uniti ed in Australia abbiano influenzato il suo modo di fare musica e la sua concezione dell'arte, con una dimostrazione dal vivo della realizzazione dei suoi brani attraverso la tecnica del vocal looping.