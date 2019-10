Condividi | Cor 17:04 Per la prima volta in città una saletta prove pubblica. Aprirà i battenti nell´ex Caserma di Alghero grazie al progetto di ResPublica presso i locali del Distretto della Creatività di via Simon ResPublica, inaugura la saletta prove



ALGHERO - Conto alla rovescia ad Alghero per l'apertura della prima saletta prove pubblica. Sarà inaugurata presso i locali del Distretto della Creatività di Via Simon sabato prossimo, 2 novembre (alle ore 18). Il progetto ResPublica, da diversi anni, fornisce una risposta concreta all’assenza di spazi di aggregazione sociale e creazione artistica e culturale. Questa volta mette al centro della sua azione la musica, arricchendo la città con un luogo dedicato al suono e attrezzato per consentire a tutti i musicisti e ai gruppi musicali di avere uno spazio in cui esprimersi.



L’associazione Alive Sardegna ha dato il via a questo esperimento, attraverso la collaborazione di vari artigiani che hanno messo a disposizione il loro sapere, la loro professionalità per la costruzione di uno spazio collettivo dedicato alla musica, rispondendo alla necessità di una sala prove pubblica e fruibile da tutti. La realizzazione del progetto ha richiesto diversi anni, impiegando prevalentemente materiali di riciclo e riuso e fondi provenienti esclusivamente dall'autofinanziamento. Lo spazio musicale è costituito dalle vecchie celle dell'ex caserma dei carabinieri che si sono trasformate da luogo di detenzione a luogo di aggregazione e ospitano attualmente la sala dj e la sala studio individuale, da una zona relax, e dalla sala prove insonorizzata attrezzata con mixer 16 canali, 2 casse amplificate da 600 Watt, 2 ampli per chitarra, uno per basso, batteria e microfono voce.



La nuova saletta prove sarà aperta dal lunedì al venerdì con orari da concordare col collettivo musicale. Durante l'evento di inaugurazione si esibiranno i seguenti artisti: Royal Circus Ostrica, Ditta Mestitza, Soul Stones, La Band degli Onesti, Angelo Mulas, Giocca, Raimondo Dore, Ilaria Celeste, Francesco Sanna, Fabrizio Costanzo, DJ Gamma e altri. Nella sala assemblee saranno proiettati filmati di concerti, mentre nella sala espositiva video e foto racconteranno le iniziative di ResPublica negli anni e la costruzione della saletta prove. All'inaugurazione è invitata la cittadinanza i componenti della giunta e del consiglio comunale. Commenti ALGHERO - Conto alla rovescia ad Alghero per l'apertura della prima saletta prove pubblica. Sarà inaugurata presso i locali del Distretto della Creatività di Via Simon sabato prossimo, 2 novembre (alle ore 18). Il progetto, da diversi anni, fornisce una risposta concreta all’assenza di spazi di aggregazione sociale e creazione artistica e culturale. Questa volta mette al centro della sua azione la musica, arricchendo la città con un luogo dedicato al suono e attrezzato per consentire a tutti i musicisti e ai gruppi musicali di avere uno spazio in cui esprimersi.L’associazioneha dato il via a questo esperimento, attraverso la collaborazione di vari artigiani che hanno messo a disposizione il loro sapere, la loro professionalità per la costruzione di uno spazio collettivo dedicato alla musica, rispondendo alla necessità di una sala prove pubblica e fruibile da tutti. La realizzazione del progetto ha richiesto diversi anni, impiegando prevalentemente materiali di riciclo e riuso e fondi provenienti esclusivamente dall'autofinanziamento. Lo spazio musicale è costituito dalle vecchie celle dell'ex caserma dei carabinieri che si sono trasformate da luogo di detenzione a luogo di aggregazione e ospitano attualmente la sala dj e la sala studio individuale, da una zona relax, e dalla sala prove insonorizzata attrezzata con mixer 16 canali, 2 casse amplificate da 600 Watt, 2 ampli per chitarra, uno per basso, batteria e microfono voce.La nuova saletta prove sarà aperta dal lunedì al venerdì con orari da concordare col collettivo musicale. Durante l'evento di inaugurazione si esibiranno i seguenti artisti: Royal Circus Ostrica, Ditta Mestitza, Soul Stones, La Band degli Onesti, Angelo Mulas, Giocca, Raimondo Dore, Ilaria Celeste, Francesco Sanna, Fabrizio Costanzo, DJ Gamma e altri. Nella sala assemblee saranno proiettati filmati di concerti, mentre nella sala espositiva video e foto racconteranno le iniziative di ResPublica negli anni e la costruzione della saletta prove. All'inaugurazione è invitata la cittadinanza i componenti della giunta e del consiglio comunale.