Condividi | A.B. 17:02 Dopo due giornate, Ernesto D´Alessandro lascia il posto da capoallenatore e si mette a disposizione della società algherese come preparatore dei portieri e portiere. Dopo tre sconfitte nelle prime tre partite del caampionato regionale di serie C2, non si esclude il ritorno in panchina di mister Antonio Baldino Calcio a 5: cambio in panchina per l´Audax



ALGHERO - «L'Audax Algherese C5 comunica a tutti i tifosi, simpatizzanti e addetti ai lavori che Ernesto D'Alessandro non è più l'allenatore, purtroppo per ragioni di salute. Auguriamo ad Ernesto da parte di tutta la società, di rimettersi presto e di tornare quanto prima tra noi. Nella vita di tutti i giorni la salute viene prima di qualsiasi cosa, tutto il resto passa in secondo piano».



Con questo comunicato, la società algherese, partecipante al campionato regionale di serie C2 di calcio 5, annuncia il cambio sulla sua panchina. D'Alessandro resterà comunque in seno alla squadra, come preparatore dei portieri e come portiere, a disposizione del nuovo tecnico.



Come detto dall'Audax, il nuovo tecnico verrà annunciato entro le prossime quarantotto ore. Non si esclude la possibilità di un ritorno di mister Antonio Baldino, che tanto bene aveva fatto nelle scorse stagioni.



Nella foto: Ernesto D'Alessandro Commenti ALGHERO - «L'Audax Algherese C5 comunica a tutti i tifosi, simpatizzanti e addetti ai lavori che Ernesto D'Alessandro non è più l'allenatore, purtroppo per ragioni di salute. Auguriamo ad Ernesto da parte di tutta la società, di rimettersi presto e di tornare quanto prima tra noi. Nella vita di tutti i giorni la salute viene prima di qualsiasi cosa, tutto il resto passa in secondo piano».Con questo comunicato, la società algherese, partecipante al campionato regionale di serie C2 di calcio 5, annuncia il cambio sulla sua panchina. D'Alessandro resterà comunque in seno alla squadra, come preparatore dei portieri e come portiere, a disposizione del nuovo tecnico.Come detto dall'Audax, il nuovo tecnico verrà annunciato entro le prossime quarantotto ore. Non si esclude la possibilità di un ritorno di mister Antonio Baldino, che tanto bene aveva fatto nelle scorse stagioni.Nella foto: Ernesto D'Alessandro