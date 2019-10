Condividi | Red 23:23 La nota cantante sarà protagonista dell´Instant tour organizzato dalla Libreria il Labirinto-Mondadori Bookstore per parlare del suo nuovo cd “Fortuna”. L´appuntamento è per mercoledì 6 novembre, alle 16.30, al Cinema Miramare Musica: Emma Marrone ad Alghero



ALGHERO – Fans in fibrillazione: Emma Marrone arriverà ad Alghero. La nota cantante sarà protagonista dell'Instant tour organizzato dalla Libreria il Labirinto-Mondadori Bookstore per parlare del suo nuovo cd “Fortuna”.



L'appuntamento è per mercoledì 6 novembre, alle 16.30, al Cinema Miramare. Per partecipare, bisogna acquistare il cd ed il relativo pass nella Libreria il Labirinto, in Via Carlo Alberto.



Per Emma (al secolo Emmanuela Marrone), Fortuna è il settimo album, dopo “A me piace così” (2010), “Sarò libera” (2011), “Schiena” (2013), “E Live” (2014), “Adesso” (2015) ed “Essere qui” (2018). Per lei, tra gli altri successi, la vittoria della categoria canto nella nona edizione di “Amici” (2010) e, soprattutto, il 62esimo Festival di Sanremo, nel 2012, con “Non è l'inferno”.



