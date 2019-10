Condividi | A.B. 0:01 Il Banco di Sardegna Sassari batte i belgi del Filou Oostende nel Game3 della Basketball champions league. Sul parquet del PalaSerradimigni, finisce 90-71 per i ragazzi di coach Gianmarco Pozzecco Basket: la Dinamo vince in Europa



SASSARI - Il Banco di Sardegna Dinamo Sassari batte i belgi del Filou Oostende nel Game3 della Basketball champions league. Sul parquet del PalaSerradimigni, finisce 90-71 per i ragazzi di coach Gianmarco Pozzecco.



Starting five biancoverde con Spissu, Bilan, Evans, Pierre e Vitali, Oostende risponde con Angola, Djordjevic, Thompson, McIntosh e Sylla. Il Banco apre le danze con Pierre dalla lunga distanza, gli ospiti trovano i primi punti con Djordjevic. I sassaresi mettono la testa avanti condotti dal duo Bilan-Vitali, ma il Filou resta a contatto e firma il controsorpasso con un break di Djordjevic. Gli uomini di Pozzecco piazzano a loro volta un break da 9-0, prendendosi il controllo del primo quarto: apre Bilan, segue Vitali con 5punti, Sorokas e Jerrells scrivono il vantaggio in doppia cifra. Il contropiede con l’assist no look di Gentile per Pierre chiude la prima frazione sul 32-17. Oostende rientra nel secondo tempo con la voglia di accorciare le distanze e scrive un parziale di 0-10. Non si fa attendere la reazione biancoverde, con un contro parziale di 11-0, trascinati da Pierre ed Evans. Il numero 11 scrive 7punti in poco più di 100”. Pierre si porta in doppia cifra ed alla seconda sirena il tabellone dice 51-35.



Al rientro dall’intervallo lungo, la Dinamo parte bene e domina i primi 4’, complice l’attacco congelato di Oostende. I sassaresi scrivono il +23 con Bilan e Vitali, ma i belgi non ci stanno e girano l’inerzia del match accorciando fino a -10, trascinati da Thompson e Sylla. Un Vitali a quota 15punti suona la carica ai suoi e Jerrells infila la tripla che da respiro al Banco. I biancoverdi soffrono, si caricano di falli (gli ospiti non monetizzano dalla lunetta), ma tengono il vantaggio in doppia cifra. I liberi di Vitali chiudono la terza frazione 67-53. In avvio di ultima frazione, l’Oostende prova ad accorciare, ma Bilan ricaccia indietro gli avversari scoccando anche la tripla che fa esultare la panchina sassarese. Gentile punisce dai 6,75 e Pierre (in doppia doppia) sigla il break di 10-0 (79-60). Gentile e Spissu allungano il vantaggio, il numero 22 mette il sigillo sul +19. Bilan (23 punti per lui) chiude la partita: è festa biancoverde.



BANCO DI SARDEGNA DINAMO SASSARI-FILOU OOSTENDE 90-71:

BANCO DI SARDEGNA DINAMO SASSARI: Spissu 5, McLean 1, Bilan 23, Bucarelli, Devecchi, Sorokas 7, Evans 9, Magro, Pierre 15, Gentile 7, Vitali 17, Jerrells 6. Coach Gianmarco Pozzecco.

FILOU OOSTENDE: Buysse 7, Van der Vuurst 6, Schwartz 9, Angola 9, Desiron 2, Buysschaert 2, Djodjevic 8, Thompson 15, McIntosh 3, Sylla 10. Coach Dario Gjergja.

PARZIALI: 32-17, 51-35, 67-53.



