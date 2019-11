Condividi | Red 10:09 Mercoledì 23 e giovedì 24 novebre, Fidenza ospiterà il Campionato italiano Csen. Nell´occasione, dieci campioni regionali, in diverse categorie di età e di cintura, rappresenteranno Alghero e la Sardegna Karate: la Martial gym ai Nazionali



ALGHERO - Gli atleti della Martial gym Alghero si stanno preparando intensamente con allenamenti quotidiani per partecipare al Campionato italiano Csen di karate. La manifestazione sportiva si disputerà mercoledì 23 e giovedì 24 novembre a Fidenza.



Nell'occasione, dieci campioni regionali, in diverse categorie di età e di cintura, rappresenteranno Alghero e la Sardegna nell'importante evento nazionale. In gara Maira Barabesi, Antonio Contu, Cristian Cossu, Valentina Falchi, Grazia Gaias, Cecilia Gobbino, Yuri Lobrano, Niccolò Mirabella, Gabriele Peghin e Marta Sotgiu. Commenti ALGHERO - Gli atleti della Martial gym Alghero si stanno preparando intensamente con allenamenti quotidiani per partecipare al Campionato italiano Csen di karate. La manifestazione sportiva si disputerà mercoledì 23 e giovedì 24 novembre a Fidenza.Nell'occasione, dieci campioni regionali, in diverse categorie di età e di cintura, rappresenteranno Alghero e la Sardegna nell'importante evento nazionale. In gara Maira Barabesi, Antonio Contu, Cristian Cossu, Valentina Falchi, Grazia Gaias, Cecilia Gobbino, Yuri Lobrano, Niccolò Mirabella, Gabriele Peghin e Marta Sotgiu.