Cor 10:28 Karate, Dynamica Alghero ai Nazionali I| 26/27 Aprile 2025 presso il palazzetto dello sport di Rimini si è svolto il 6° Campionato Nazionale di Karate, di Kumite e Kata (Combattimento e forma), con la partecipazione di 650 atleti provenienti da tutte ler egioni d´Italia



ALGHERO - Ben 11 gli atleti algheresi che hanno partecipato nella categoria kumite a questa finale Nazionale, ben rappresentando con gli ottimi risultati ottenuti, la regione Sardegna e gratificando gli insegnanti tecnici della Dynamica Alghero, il Maestro Giovanni Sanna e l'Istruttrice Carlotta Salis, per il lavoro svolto in questa stagione sportiva 2024/2025. Malgrado le tante difficoltà che gli istruttori, gli atleti e i genitori accompagnatori affrontano nelle trasferte fuori regione, sono stati ripagati con il grande risultato agonistico ottenuto in questa Finale Nazionale.



Nel combattimento a squadre femminile categoria Cadetti le atlete Carlotta Artissunch, Marta Floris e Sophia Cadoni hanno conquistato la medaglia d'argento nella finale, dopo vari incontri combattuti con grinta e determinazione sino all'ultimo secondo. Negli incontri individuali ben 2 medaglie d'argento, 4 medaglie di bronzo e 5 quinti posti per gli atleti:

2° classificati: DAVIDE BAZZANO cat. Children B 35 kg

CARLOTTA ARTISSUNCH cat. Cadetti 50 kg

3° classificati: SAMUELE PIRAS cat. Children B 35 kg

SOPHIA CADONI cat. Mini Cadetti 50 kg

DANIELE SIMULA cat. Cadetti -55 kg

LUCA SENES cat. Seniores -70 kg

5° classificati: SANNA VALERIO cat. Children A 25 kg,

SIMULA CHRISTIAN cat. Children A 30 kg

NUVOLI MATTIA cat. Children B 35 kg,

ARTISSUNCH ELIAS cat. Children B 40 kg

NICOLA SARDU cat. Seniores -70 kg



Prossimo impegno degli atleti della Dynamica Alghero sarà il "17° Memorial Caduti di Nassirya 18°Trofeo Internazionale di Karate" che si svolgerà al palazzetto dello sport di Cagliari Domenica 18 Maggio 2025.