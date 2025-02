S.A. 16:27 Karate: Martial arriva seconda a Porto Torres Ventisei atleti, da 6 a 62 anni, hanno dato battaglia e si sono imposti arrivando appena dietro alla società padrona di casa, per numero dei podi



PORTO TORRES - Si è tenuta domenica 2 febbraio la prima tappa di 6 gare a Porto Torres. Gara molto sentita che ha coinvolto 22 società da tutta l'Isola. Anche la Why Company Martial Gym Alghero vi ha partecipato ottenendo un eccellente risultato classificandosi al secondo posto per numero di podi. Ventisei atleti, da 6 a 62 anni, hanno dato battaglia e si sono imposti arrivando appena dietro alla società padrona di casa.