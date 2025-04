Cor 10:38 Karate, risponde la Dynamica Sporting Club Alghero Buoni risultati in occasione del Campionato Regionale di Karate C.S.A. della Regione Sardegna organizzato dalla società sportiva JK Sport Capoterra



ALGHERO - Domenica 23 marzo 2025 presso il palazzetto dello sport di Capoterra si è svolto il campionato Regionale di Karate C.S.A. della Regione Sardegna, egregiamente organizzato dal M° Fabio Caboni della società sportiva JK Sport Capoterra, riscontrando un grande afflusso di atleti e pubblico provenienti da tutta la Sardegna.



Gli oltre 300 atleti di età compresa dai 4 anni sino alla categoria Master, si sono confrontati nel Kata (forma) e nel Kumite (combattimento). Soddisfazione per il risultato ottenuti da parte del Maestro Giovanni Sanna e dell’Insegnante Carlotta Salis della Dynamica Sporting Club Alghero. I risultati ottenuti dai loro atleti che si sono distinti nel Kumite, portando a casa 3 medaglie d'oro, 3 medaglie d'argento e 2 medaglie di bronzo. Gli Atleti Algheresi sul podio sono:



1° classificati:

NUVOLI MATTIA cat. Children B 35 kg

ARTISSUNCH CARLOTTA cat. Cadetti 50 kg

CADONI SOPHIA cat. Mini Cadetti 50 kg



2° classificati:

SANNA VALERIO cat. Children A 25 kg

PIRAS SAMUELE cat. Children B 30 kg

ARTISSUNCH ELIAS cat. Children B 40 kg



3° classificati:

SIMULA CHRISTIAN cat. Children A 30 kg

SIMULA DANIELE cat. Cadetti -55 kg



Il prossimo impegno in calendario sarà Sabato 26 Aprile 2025 dove ben dodici atleti della Dynamica andranno in rappresentativa della città di Alghero alla “Finale Nazionale di KARATE a Rimini”.