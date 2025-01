Cor 8:32 Karate, Maira Barabesi in Nazionale L´atleta algherese Maira Barabesi convocata al raduno Azzurro di karate: Un giusto riconoscimento ad una giovane atleta di 17 anni, che partecipa a tutte le competizioni , regionali e nazionali



ALGHERO - In corso di svolgimento a Salsomaggiore Terme il raduno di tre giorni degli atleti della Nazionale di karate. Dietro segnalazione del direttore dei centri giovanili della Sardegna, e grazie ai suoi titoli conquistati nel 2024 - oro a squadre ed argento individuale - una atleta della Why Company Martial Gym Alghero, Maira Barabesi, è stata convocata al raduno e sarà tenuta sotto attenta osservazione dai docenti nazionali, per valutare il suo ingresso nella formazione azzurra. Un giusto riconoscimento ad una giovane atleta di 17 anni, che partecipa a tutte le competizioni, regionali e nazionali, e che da diversi anni sale sempre sul podio. Maira si allena presso la palestra del liceo scientifico.