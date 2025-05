Cor 12:00 Why Company Martial Gym, successo a Salsomaggiore Si sono svolti a Salsomaggiore i campionati nazionali di karate per agonisti, cioè degli atleti dai 14 ai 65 anni, di Kata e kumite



ALGHERO - Nello stesso palazzetto che ha visto i piccoli algheresi dare battaglia e imporsi in alcune categorie, gli agonisti della Why Company Martial Gym si sono cimentati contro i migliori atleti nazionali riportando vittorie entusiasmanti.



Nella categoria veterane di Kata, Alessandra Terzolo vicecampionessa nazionale di Kata,

Ilenia Porcu medaglia d argento sempre di Kata, e Francesca Ara campionessa italiana sia di Kata che di kumite, atleta completa. Nella categoria di kumite un altro oro in coppa Italia di Maira Barabesi ed un bronzo di Gabriele Manunta.



Una trasferta che ha fruttato parecchio, in termini di medaglie, in una competizione che ha visto la partecipazione di 1086 atleti, che sommate alle medaglie dei piccoli, pone la società algherese ai primi posti della classifica societaria regionale e ben piazzata a livello nazionale.