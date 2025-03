S.A. 20:41 Karate: 21 ori della Martial Alghero a Uri Ai campionati regionali di karate della Fesik, la società algherese di karate Why Company Martial Gym ha partecipato con atleti dai 6 ai 62 anni ed ha ottenuto un risultato eccellente: 21 medaglie d´oro e molti argenti e bronzi



ALGHERO - Si sono svolti presso il palazzetto dello sport di Uri i campionati regionali di karate della Fesik, per le specialità di forme (kata) e di combattimento (kumite). La società algherese di karate Why Company Martial Gym ha partecipato con atleti dai 6 ai 62 anni ed ha ottenuto un risultato eccellente: 21 medaglie d'oro e molti argenti e bronzi. Molti atleti hanno fatto il bis di ori nelle due specialità. Questa competizione forniva il pass per partecipare ai campionati nazionali che si terranno a Salsomaggiore Terme per gli atleti fino a 14 anni ad aprile, mentre per gli agonisti e veterani a maggio. Un ottimo risultato che è frutto di un attenta e mirata preparazione atletica e di allenamenti di due ore, due volte alla settimana a cui si sottopongono i ragazzi allenati dallo staff, formato da 5 istruttori.