Karate: due algheresi sul podio nazionale

ALGHERO - Si è svolto a Salsomaggiore il campionato nazionale di karate dei pre-agonisti, cioè dei giovani dai 6 ai 13 anni, divisi per età, peso e cintura. Anche la Why Company Martial Gym Alghero vi ha partecipato diplomando Beatrice Panzalis campionessa italiana di Kata e kumite. Medaglia d'argento in Coppa Italia per Gabriele Cadau e Riccardo Uda ha raggiunto il quarto posto al campionato nazionale. Buone le prove ma non sufficienti a salire sul podio di Francesco Paddeu, Daisy Steinger e Lisa Musso. La gara ha visto la partecipazione di oltre 1600 ragazzi da tutta Italia e ha consegnato alla società algherese un doppio titolo nazionale. A maggio i rimanenti campioni regionali della Why Company Martial Gym, quelli da 15 alla categoria veterani parteciperanno al campionato nazionale agonisti, sempre a Salsomaggiore.