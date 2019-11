Condividi | Cor 12:00 Dopo aver anticipato al 1 novembre la pesca ai ricci di mare, anche all´interno del Palazzo regionale non mancano enormi perplessità per le drammatiche condizioni in cui si ritrova la risorsa in molte parti della Sardegna, Alghero compresa Ricci a rischio: il presidente Mieli ad Alghero



ALGHERO - Il bogamarì se si continua con gli attuali ritmi di raccolta è destinato a scomparire dai mari. Lo dicono a chiare lettere perfino gli esperti, chi il mare lo vive tutti i giorni [



Lunedì prossimo 4 Novembre il Sindaco di Alghero Mario Conoci insieme alla Giunta comunale incontrerà a Porta Terra alle ore 12 il Presidente della V Commissione consiliare Industria, Commercio, Agricoltura, Caccia, Pesca della Regione Sardegna, On. Piero Maieli (Psd'Az).



