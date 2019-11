Condividi | Antonio Burruni 9:16 Per la quinta giornata del campionato regionale di serie B femminile, la compagine algherese va a giocare sul parquet di Sestu, contro la quotata formazione cagliaritana Basket: la Mercede sfida l´Astro



ALGHERO – Trasferta insidiosa per la Mercede. Oggi (sabato), alle 17, per la quinta giornata del campionato regionale di serie B femminile, la compagine algherese va a giocare sul parquet di Sestu, contro l'ostica Astro Cagliari.



Dopo l'82-60 rifilato al Basket 90 Sassari, la Mercede cerca punti in trasferta su un campo non semplice. Il “pozzetto tecnico” algherese ha deciso di convocare Giulia Canu, Alessia Corbia, Asia Kaleva, Elisa Lubrano, Laura Masnata, Marianna Milia, Veronica Monti, Chiara Obinu, Carla Spiga, Valentina Usai, Giada Zidda e Giada Zinchiri.



Assenti la lungodegente Ivona Kozhobashiovska (che dovrebbe rientrare a gennaio 2020) e Tijana Mitreva, ancora in condizioni non perfette. Roster al completo, invece, per le padrone di casa.