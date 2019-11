video Condividi | Cor 12:00 All´ex C prima sala prove pubblica



Due anni di lavori, quasi un sogno che si realizza per il collettivo ResPublica. Dalla sera di sabato presso i locali pubblici del Distretto della Creatività di Alghero è aperta la sala prove. La città avrà così per la prima volta un luogo dedicato al suono e attrezzato per consentire a tutti i musicisti e ai gruppi musicali di avere uno spazio in cui esprimersi. Le immagini dell´inaugurazione e le parole di chi più di tutti ci ha creduto, Alessandro Ponch