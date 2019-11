Condividi | Antonio Burruni 17:21 Nel match valido per la quinta giornata del campionato regionale di serie B femminile, la compagine algherese ha battuto 55-68 l´Astro Cagliari. Sugli scudi Asia Kaleva e Giulia Canu autrici, rispettivamente di 36 e 21 punti Basket: Mercede vincente a Sestu



ALGHERO - Nel match valido per la quinta giornata del campionato regionale di serie B di pallacanestro femminile, la Mercede Alghero ha battuto 55-68 l'Astro Cagliari sul parquet di Sestu. Una sfida non semplice per le algheresi, che hanno dovuto tamponare la miglior partenza delle padrone di casa, che hanno chiuso il primo quarto in vantaggio 22-17.



Ma le ospiti hanno prontamente preso in mano le redini della partita e, con un parziale di 7-17 nel secondo quarto, sono andate al riposo in vantaggio 29-34. Al rientro dall'intervallo lungo, l'equilibrio è rimasto (13-12 per l'Astro nel terzo periodo), con le due squadre che hanno iniziato il quarto decisivo separate da quattro punti, 42-46. Negli ultimi dieci minuti, la Mercede ha levato le ancore (13-24 in 10'), finendo per chiudere con 13 punti di vantaggio.



Top scorer del match Asia Kaleva, autrice di 36 punti, ben coadiuvata da Giulia Canu con 21. Per la squadra di coach Carla Tola, in doppia cifra Cocco (14) ed Ibba (12).



ASTRO CAGLIARI-MERCEDE ALGHERO 55-68:

ASTRO CAGLIARI: Muscas 7, Asuni, Chessa 4, Bardi 2, Martellini 8, Ibba 12, A.Loddo, Cavalieri 4, Cocco 14, Pagani 2, F.Loddo, Badellino 2. Coach Carla Tola.

