Calcio a 5: pareggio casalingo per la Futsal

ALGHERO - Pareggio casalingo per la Futsal. Nel match valido per la sesta giornata del campionato regionale di serie C1 di calcio a 5, la compagine algherese pareggia 8-8 contro la Domus Chia, grazie alle triplette di Gianluca Idili e Stefano Sechi ed alle reti di Carlo Cano e Luca Todde. Partita dalle grandi emozioni al PalaCorbia, con le due squadre che devono accontentarsi di un punto a testa.



PRIMO TEMPO. Cossu punta dall’inizio su Dalcin, Cano, Trentadue, Sechi ed Idili. La partenza è bruciante: Idili porta in vantaggio i giallorossi dopo 2' di gioco e colleziona una gran mole di occasioni, ma al 6’ gli ospiti trovano il pari approfittando di un errore algherese. Sechi riporta in vantaggio la Futsal e poco dopo serve l’assist del 3-1 a Idili. Domus ancora a segno su errore giallorosso, ma Sechi con una doppietta spedisce la formazione algherese sul 5-2. Quindi il parziale di 4-0 degli ospiti che gela la Futsal e manda la Domus al riposo in vantaggio 5-6.



SECONDO TEMPO. Nella ripresa, Cano firma il pareggio (6-6) su assist di Bartoli. Poco dopo, lo stesso Bartoli colpisce il palo. Le squadre accusano un po' di stanchezza, ma le emozioni non mancano: a 5' dalla fine Todde firma il nuovo vantaggio giallorosso (7-6), ma gli ospiti non ci stanno e pareggiano ancora. Quindi, finale incandescente: 8-7 algherese con Idili a 30" dalla fine, ma arriva immediato il definitivo pareggio ospite con un tiro da fuori area del portiere.