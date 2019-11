Condividi | A.B. 21:07 Buon inizio per la compagine algherese nel Campionato Elite Under 14 maschile, che sbanca per 51-72 il parquet della Pallacanestro Nuoro. Buone le prestazioni di Scalise e Daga, ma tutta la squadra ha mostrato impegno e determinazione U14: Pallacanestro Alghero, debutto vincente



ALGHERO - Buon inizio per la Pallacanestro Alghero nel Campionato Elite Under 14 maschile, che sbanca per 51-72 il parquet della Pallacanestro Nuoro. Il sodalizio algherese ha deciso di partecipare ad un campionato così importante ed impegnativo per permettere ai propri atleti (classe 2006) di confrontarsi con i migliori coetanei della Sardegna.



La trasferta di ieri (sabato), la prima di una lunga serie, è andata bene nonostante non sia iniziata nel migliore dei modi, sia per le assenze di Caprini, Cossu, Cocco e Cherbaucich, sia per l’infortunio nel primo tempo del lungo Natali. Così, dopo un primo tempo equilibrato, i ragazzi di coach Peppe Mulas sono riusciti, giocando bene, a prendere un vantaggio che è arrivato fino al +20 finale. Buone le prestazioni di Scalise e Daga, ma tutta la squadra ha mostrato impegno e determinazione.



PALLACANESTRO NUORO-PALLACANESTRO ALGHERO 51-72:

PALLACANESTRO NUORO: Serra 5, Poggiu 18, Murru, Bassu 3, Diudi 2, Spina 12, Mele, Puddu 5, Delucia 6, Seddone. Coach Poli.

PALLACANESTRO ALGHERO: Daga 21, Cossa, Peana 7, Porcu 2, Lusso, Scalise 32, Natali 2, Rosas, Masia 4, Pinna 4. Coach Mulas.

ARBITRO: Cocco di Nuoro.

PARZIALI: 17-16, 30-36, 38-54.



Nella foto: coach Peppe Mulas Commenti ALGHERO - Buon inizio per la Pallacanestro Alghero nel Campionato Elite Under 14 maschile, che sbanca per 51-72 il parquet della Pallacanestro Nuoro. Il sodalizio algherese ha deciso di partecipare ad un campionato così importante ed impegnativo per permettere ai propri atleti (classe 2006) di confrontarsi con i migliori coetanei della Sardegna.La trasferta di ieri (sabato), la prima di una lunga serie, è andata bene nonostante non sia iniziata nel migliore dei modi, sia per le assenze di Caprini, Cossu, Cocco e Cherbaucich, sia per l’infortunio nel primo tempo del lungo Natali. Così, dopo un primo tempo equilibrato, i ragazzi di coach Peppe Mulas sono riusciti, giocando bene, a prendere un vantaggio che è arrivato fino al +20 finale. Buone le prestazioni di Scalise e Daga, ma tutta la squadra ha mostrato impegno e determinazione.PALLACANESTRO NUORO: Serra 5, Poggiu 18, Murru, Bassu 3, Diudi 2, Spina 12, Mele, Puddu 5, Delucia 6, Seddone. Coach Poli.PALLACANESTRO ALGHERO: Daga 21, Cossa, Peana 7, Porcu 2, Lusso, Scalise 32, Natali 2, Rosas, Masia 4, Pinna 4. Coach Mulas.ARBITRO: Cocco di Nuoro.PARZIALI: 17-16, 30-36, 38-54.Nella foto: coach Peppe Mulas