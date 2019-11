Condividi | A.B. 7:12 Ancora un successo per il team cagliaritano, che vince la Regata nazionale Hobie cat di Cagliari e si conferma l´equipaggio più in forma sul piccolo catamarano acrobatico Vela: Ciabatti-Mereu ancora vincenti



CAGLIARI - Organizzata dal Windsurfing club Cagliari si è conclusa la Regata nazionale Hobie cat, che ha visto la vittoria dell'equipaggio locale formato da Antonello Ciabatti e Luisa Mereu. Sono stati tre giorni caratterizzati da difficili condizioni meteo, che hanno complicato non poco il lavoro del Comitato organizzatore: nella prima giornata, sole e maestrale, mentre nella seconda il libeccio con onda ha messo a dura prova gli equipaggi. Ciabatti-Mereu hanno dovuto vedersela con il fuoriclasse tedesco Jens Goritz, che regatava con Katrina Wein Dohse, i romani Lorenzo Rossi-Diana Rogge e l'altro team del Windsurfing club Cagliari Piero Gessa-Roberto Dessy.



«Vincere questa regata – dichiara Ciabatti - è stato molto importante, perchè avevamo degli avversari stranieri di alto livello. Grazie al supporto di CFadda siamo riusciti a preparare al meglio la nostra barca, riuscendo ad avere una buona velocità in tutte le condizioni». «Venivamo da un periodo in cui non riuscivamo ad avere buone prestazioni, soprattutto negli allenamenti che facciamo ogni sabato al Windsurfing club Cagliari. Per fortuna – conclude Mereu - in occasione degli appuntamenti importanti, riusciamo sempre ad entrare subito in gara».



La regata di domenica ha concluso la stagione agonistica nazionale dell'equipaggio cagliaritano che è stato, ancora una volta, il protagonista del panorama nazionale e regionale per la classe Hobie cat, centrando la vittoria sia nel Campionato sardo, sia nel Campionato italiano, titolo conquistato per la nona volta consecutiva. Già dal prossimo week-end, Antonello Ciabatti e Luisa Mereu inizieranno la preparazione per la stagione 2020, il cui calendario è ancora in fase di definizione.