Maxi-ritardo per l´Alghero-Torino Blue Air

ALGHERO - 6 ore e 6 minuti e 6 ore e 14 minuti: a tanto ammontano i ritardi accumulati dai voli 0B4009 e 0B4010, operati la scorsa domenica 3 novembre dalla compagnia aerea Blue Air. I voli hanno collegato gli aeroporti di Alghero Fertilia e Torino Caselle Sandro Pertini.



Ritardi che hanno causato chiari disagi ai passeggeri prenotati. "Italia Rimborso" ha approfondito questi casi, a seguito della segnalazione di un passeggero. Dall’analisi dei dati emersi grazie agli strumenti di controllo certificati, sembrano esserci tutte le condizioni favorevoli per richiedere alla compagnia aerea una compensazione pecuniaria (che nello specifico caso potrebbe ammontare fino a 250 euro a viaggiatore).



