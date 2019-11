Condividi | Red 11:01 Tutti i giovedì, a partire dal 14 novembre, dalle 18 alle 19.30, il Distretto della creatività, in Piazza Pino Piras, in collaborazione con ResPublica, ospiterà gli incontri aperti rivolti a genitori, insegnanti ed educatori Al via i Cerchi pedagogici ad Alghero



ALGHERO – Tutti i giovedì, a partire dal 14 novembre, dalle 18 alle 19.30, il Distretto della creatività, in Piazza Pino Piras, ad Alghero, in collaborazione con ResPublica, ospiterà i “Cerchi pedagogici”, incontri aperti rivolti a genitori, insegnanti ed educatori. Il progetto si propone di offrire ai partecipanti, in un contesto di reciproco ascolto e senza giudizio, la possibilità di condividere esperienze educative, difficoltà e problematiche nella relazione con figli e studenti, di progettare e verificare insieme nuove modalità relazionali e comunicative funzionali alla risoluzione dei conflitti ed al benessere emotivo individuale, familiare e di gruppo.



Inoltre, sarà possibile ricevere un orientamento pedagogico calibrato sui bisogni specifici. La conduzione dei Cerchi pedagogici sarà a cura di Silvia Spanu, educatrice professionale di orientamento Olistico sistemico relazionale, che da anni si occupa di Nuove pedagogie, Prevenzione del disagio giovanile, Didattica creativa e Comunicazione empatica. Per la partecipazione, è gradito un contributo libero e responsabile.