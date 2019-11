Condividi | Red 21:12 Nell´ambito Plus è stata attivata la nuova linea di intervento per supportare, con fondi regionali, le famiglie numerose. Le domande scadranno venerdì 15 novembre La famiglia cresce a Porto Torres



PORTO TORRES - Nell’ambito Plus è stato attivato l’intervento “La famiglia cresce”, attraverso cui sarà realizzata una misura di supporto economico, con fondi regionali, alle famiglie numerose. Sono ammissibili al contributo i nuclei familiari, anche monogenitoriali, comprese le famiglie di fatto conviventi da almeno sei mesi, di cui almeno un componente sia residente da minimo ventiquattro mesi nel territorio della Regione.



I requisiti prevedono che la famiglia abbia: tre o più figli fiscalmente a carico, di età non superiore a venticinque anni alla data di scadenza dell’avviso; un reddito calcolato secondo il metodo dell’Indicatore della situazione economica equivalente in corso di validità non superiore ai 30mila euro. Inoltre, il nucleo familiare non deve aver già beneficiato del sussidio per l’anno 2019.



L'avviso integrale e la modulistica sono presenti nella home page del sito internet istituzionale del Comune di Porto Torres, sezione Avvisi e scadenze. La domanda di partecipazione dovrà pervenire all'Ufficio Protocollo di Piazza Umberto I (aperto al pubblico dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 11) o via e-mail, all'indirizzo servizi-sociali@pec.comune.porto-torres.ss.it, entro le 12 di venerdì 15 novembre.