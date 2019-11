Condividi | A.B. 22:06 Continua l´ottimo momento del Banco di Sardegna Sassari, che conquista il Game4 della Basketball champions league contro il Twarde Pierniki Torun con un ultimo quarto stellare. All’ArenaTorun finisce 95-113 Basket: Dinamo vincente anche in Polonia



SASSARI - Continua l'ottimo momento del Banco di Sardegna Dinamo Sassari, che conquista il Game4 della Basketball champions league contro il Twarde Pierniki Torun con un ultimo quarto stellare. All’ArenaTorun finisce 95-113. Season high di Dwayne Evans, autore di 29punti, e prestazione monstre della compagine isolana, che chiude con 145 di valutazione totale, 35rimbalzi e 25assist.



Starting five biancoverde con Spissu, Bilan, Evans, Pierre e Vitali, Torun risponde con Hornsby, Cel, Wright, Diduszko ed Aminu. È Bilan ad aprire le danze con i primi 4punti sassaresi, i padroni di casa si iscrivono a referto con Hornsby. Il Banco mette la testa avanti con Vitali, Bilan ed un Evans da 5/5 da due, toccando il +10 (14-24). Torun accorcia con Hornsby e Cel, ma Sorokas chiude il primo quarto dalla media sul 19-26. In avvio di seconda frazione, botta e risposta dall’arco tra Cel e Pierre. I sassaresi si riportano a +9 con un buon McLean, ma la formazione polacca accorcia siglando un break di 10-2. Wright firma il -1, Gentile ricaccia indietro gli avversari dall’arco, coadiuvato da Evans. La tripla di Weaver vale il sorpasso Torun, Bilan per il controsorpasso. Il miniparziale di 4lunghezze di Evans chiude il primo tempo sul 52-53 Dinamo.



Al rientro dall'intervallo lungo, Bilan e Spissu conducono gli isolani avanti: il centro croato scrive il +4, ma Hornsby riporta i suoi a contatto ed il 2+1 di Wright vale il sorpasso. La risposta sassarese arriva con la schiacciata di Evans e Vitali dall’arco: ma a trascinare i biancoverdi è Spissu, autore di cinque triple e 17punti in 10’. Il play sassarese infila la bomba del +5, Weaver e Wright (rebus della difesa sassarese ed autore di 24punti in 30’) accorciano e Torun si riporta a -1 dalla lunetta, monetizzando un tecnico alla panchina sassarese. Ma Jerrells firma il buzzer beater a fil di sirena che chiude la terza frazione sull'80-81. L’ultimo quarto si apre con l’allungo di Gentile e la tripla di Jerrells, che regala al Banco due possessi pieni. Evans, servito da Jerrells, incrementa dai 6,75 e Gentile allungano il break di 0-10, Wright ferma l’emorragia. Ma McLean e Cj allungano ancora e con 5’ da giocare coach Machowski chiama il time-out (82-95). Torun tenta di accorciare le distanze, ma gli ospiti non ci stanno: dominano a rimbalzo e toccano quota 100 con Jerrells dall’arco. La Dinamo dilaga e conquista la vittoria sul parquet polacco.



TWARDE PIERNIKI TORUN-BANCO DI SARDEGNA DINAMO SASSARI 95-113:

TWARDE PIERNIKI TORUN: Grochowski 2, Hornsby 15, Cel 14, Ratajczak, Wright 30, Aminu 13, Diduszko 4, Weaver 11, Perka 6, Kondraciuk. Coach Sebastian Machowski.

BANCO DI SARDEGNA DINAMO SASSARI: Spissu 22, McLean 7, Bilan 16, Bucarelli, Devecchi, Sorokas 5, Evans 29, Magro, Pierre 3, Gentile 13, Vitali 6, Jerrells 12. Coach Gianmarco Pozzecco.

PARZIALI: 19-26, 52-53, 80-81.



