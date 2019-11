Condividi | Red 15:08 Sabato 16 novembre, alle 20.30, Cyrano libri vino e svago, in Via Vittorio Emanuele 11, ad Alghero, proporrà una degustazione di Merlot, per proseguire il viaggio alla scoperta del mondo del vino Appuntamenti con il gusto da Cyrano



ALGHERO - Sabato 16 novembre, alle 20.30, riparte la stagione degli appuntamenti di Cyrano libri vino e svago con il gusto votati alla scoperta del mondo del vino. Protagonista della serata sarà il Merlot. Originario del Médoc, il Merlot è una varietà particolarmente versatile oggi diffusa in tutto il mondo per la sua capacità di adattarsi facilmente ai diversi climi e territori, e presente anche in Italia in molte regioni. Utilizzato spesso per sofisticati blend, il Merlot regala vini dal colore rubino scuro, morbidi e succosi al palato, con tannini corposi, ma delicati.



Per la serata, gli appassionati algheresi potranno degustare cinque Merlot , originari di quattro Paesi in tre continenti diversi: un Merlot originario della provincia di Mendoza, la più importante regione vitivinicola dell’Argentina; Sud Africa, un etichetta del distretto costiero di Stellenbosch, nella parte sud-occidentale del Paese; Francia, un superbo vino della Dordogna nel prestigioso comprensorio di Bordeaux; Friuli Venezia Giulia, un elegante Merlot dei colli orientali, lungo il confine sloveno; Una deliziosa espressione delle terre argillo-sabbiose della Valle del Belice, Sicilia.



I cinque vini saranno accompagnati da piccoli assaggi ispirati alla loro origine ed identità. I posti sono limitati e la prenotazione è indispensabile. Per ulteriori informazioni e prenotazioni, si può telefonare al numero 079/9738303, o inviare una e-mail all'indirizzo web cyrano.libri@gmail.com.