Nughes rivive nel Centre Cultural

video 6/11/2019 Algherese nelle scuole: petizione Petizione indirizzata al presidente della Giunta regionale sarda, Christian Solinas, per l´utilizzo a scuola della lingua algherese. Irene Coghene e gli attivisti della Plataforma per la Llengua per tutto il mese di novembre saranno davanti alle scuole per informare e sensibilizzare le famiglie. L´intervista