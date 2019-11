5/11/2019 Alimenti, nuova sede in via delle Vigne Saranno gli stessi utenti in difficoltà, già beneficiari del servizio di distribuzione degli alimenti, a fornire un supporto pratico per aiutare altre persone indigenti di Porto Torres. È una delle grandi novità dell’iniziativa con finalità sociale avviata dal Comune insieme all’associazione Mirade, vincitrice del bando promosso dall’amministrazione