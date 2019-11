Condividi | Red 17:21 Il libro verrà presentato domani mattina nella Biblioteca di San Michele. Le due autrici Eleonora Cattogno e Maria Giovanna Monte ripropongono l’argomento della rabbia dei bambini di età compresa tra i tre ed i cinque anni, presentando il racconto di un piccolo bruco arrabbiato Bruce il bruco arrabbiato ad Alghero



ALGHERO – Domani, sabato 9 novembre, alle 17, nella Biblioteca di San Michele, verrà presentato il libro “Bruce il bruco arrabbiato”. A breve distanza dal grande successo dei laboratori sulle emozioni per genitori e bambini durante l’Alguer family festival, le due autrici Eleonora Cattogno e Maria Giovanna Monte ripropongono l’argomento della rabbia dei bambini di età compresa tra i tre ed i cinque anni, presentando il racconto di un piccolo bruco arrabbiato.



Nel libro, oltre al racconto delle vicende di Bruce, scritto dall’autrice per l’infanzia Cattogno, è presente un manuale di istruzioni dedicato ai genitori, curato della psicologa e psicoterapeuta Monte. Il libro, scritto a più mani, è stato ideato per diventare uno strumento utile alla conoscenza dell’emozione della rabbia e la sua possibile gestione e può essere utilizzato sia dai genitori, sia dagli insegnanti.



Il tema delle emozioni, e della rabbia in particolare, è di grande attualità e tra le famiglie si riscontra sempre più spesso il bisogno di dialogo e confronto su questo argomento. Per questo motivo, si è registrata una grande partecipazione ed interesse all’evento in occasione del Family festival e gli organizzatori invitano «a partecipare alla presentazione genitori, insegnanti e adulti coinvolti nell’educazione e interessati al tema delle emozioni».



