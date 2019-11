Condividi | Red 22:19 Nell´ambito delle attività di contrasto all´evasione fiscale, le Fiamme gialle della Tenenza di Sanluri hanno concluso un controllo nei confronti di un esercizio commerciale operante nel settore della ristorazione con sede nel Medio Campidano Ristoratore evade 117mila euro



SANLURI – Nell'ambito delle attività di contrasto all'evasione fiscale, le Fiamme gialle della Tenenza di Sanluri hanno concluso un controllo nei confronti di un esercizio commerciale operante nel settore della ristorazione con sede nel Medio Campidano. L'input operativo scaturisce da una preliminare attività informativa effettuata durante il quotidiano controllo del territorio e da un successivo approfondimento con il riscontro delle banche dati del Corpo.



Le analisi hanno subito consentito di rilevare che la ditta non ha presentato le dichiarazioni annuali ai fini delle imposte sui redditi, dell'Iva e dell'Irap per il periodo d'imposta dal 2014 al 2016, risultando evasore totale. L'azione dei finanzieri è stata orientata alla verifica del corretto assolvimento degli obblighi delle disposizioni tributarie vigenti.



Esaminando la documentazione acquisita al controllo, è stata constatata l'omessa dichiarazione di ricavi per complessivi 117.477euro e di un'Iva pari ad 11.752euro. Dall'inizio dell'anno, l'azione di contrasto all'evasione fiscale ha consentito, con il solo riferimento agli evasori totali, di far “emergere” sessantadue soggetti, che non hanno presentato, seppur in presenza di un'effettiva attività lavorativa, le previste dichiarazioni al Fisco, occultando complessivamente ricavi per oltre 13milioni di euro, con la conseguente evasione dell'Iva per 3.298.000euro. SANLURI – Nell'ambito delle attività di contrasto all'evasione fiscale, le Fiamme gialle della Tenenza di Sanluri hanno concluso un controllo nei confronti di un esercizio commerciale operante nel settore della ristorazione con sede nel Medio Campidano. L'input operativo scaturisce da una preliminare attività informativa effettuata durante il quotidiano controllo del territorio e da un successivo approfondimento con il riscontro delle banche dati del Corpo.Le analisi hanno subito consentito di rilevare che la ditta non ha presentato le dichiarazioni annuali ai fini delle imposte sui redditi, dell'Iva e dell'Irap per il periodo d'imposta dal 2014 al 2016, risultando evasore totale. L'azione dei finanzieri è stata orientata alla verifica del corretto assolvimento degli obblighi delle disposizioni tributarie vigenti.Esaminando la documentazione acquisita al controllo, è stata constatata l'omessa dichiarazione di ricavi per complessivi 117.477euro e di un'Iva pari ad 11.752euro. Dall'inizio dell'anno, l'azione di contrasto all'evasione fiscale ha consentito, con il solo riferimento agli evasori totali, di far “emergere” sessantadue soggetti, che non hanno presentato, seppur in presenza di un'effettiva attività lavorativa, le previste dichiarazioni al Fisco, occultando complessivamente ricavi per oltre 13milioni di euro, con la conseguente evasione dell'Iva per 3.298.000euro.