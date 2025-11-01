Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziesardegnaPoliticaPolitica › «Sventolare la bandiera di Tito un oltraggio»
Cor 13:00
«Sventolare la bandiera di Tito un oltraggio»
Fratelli d’Italia Alghero esprime piena solidarietà alle Forze dell’Ordine, impegnate a garantire la sicurezza pubblica e la libertà di tutti, e ribadisce il proprio impegno per una società che rifiuti ogni dittatura, ogni estremismo e ogni tentativo di riscrivere la storia
«Sventolare la bandiera di Tito un oltraggio»

ALGHERO - Durane la sera del 1 Novembre la città di Cagliari ha vissuto ore di tensione a causa degli scontri scoppiati durante una contromanifestazione di sinistra non autorizzata, organizzata contro il corteo del Blocco Studentesco, regolarmente autorizzato dalle autorità competenti. Un episodio grave, che ha visto la violenza prevalere sul rispetto delle regole e sulla libertà di espressione che la nostra Costituzione garantisce a tutti, anche coloro con cui non si è d'accordo. La situazione è ulteriormente degenerata con la presenza della bandiera jugoslava di Tito, un simbolo che evoca una delle pagine più tragiche della storia italiana: le foibe, le violenze e l’esodo forzato di migliaia di nostri connazionali da Istria, Fiume e Dalmazia. Sventolare quel vessillo significa oltraggiare la memoria delle vittime e ferire ancora una volta chi, in Italia e in Sardegna, porta sulle spalle il peso di quella tragedia.

«Vedere quella bandiera sventolare oggi, in Sardegna, è qualcosa di inaccettabile - dichiara Pino Cardi, coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia Alghero. La nostra terra, in particolare Fertilia, ha accolto i profughi dell’Esodo con dignità e solidarietà, diventando un simbolo di rinascita. Esibire il simbolo di chi li ha perseguitati significa insultare la storia e il dolore di un intero popolo. Ogni dittatura, rossa o nera che sia, è un fallimento della libertà e della civiltà». Alessio Auriemma, vicecoordinatore cittadino, aggiunge: «È preoccupante che, nel 2025, ci sia ancora chi prova a giustificare o sminuire simili simboli. Le famiglie di Fertilia sono la testimonianza vivente di cosa significarono la persecuzione e l’esilio. Chi oggi sventola quella bandiera non rappresenta la libertà, ma solo la provocazione e l’odio ideologico».

«Siamo altrettanto preoccupati — prosegue Alessandro Cocco, capogruppo in Consiglio comunale — per la posizione dei partiti, che hanno scelto di aderire a una manifestazione non autorizzata, alimentando tensione e divisione. Chi riveste ruoli istituzionali deve mantenere equilibrio e senso di responsabilità, non legittimare gli estremismi. Chiediamo ad AVS Alghero di prendere le distanze da quanto accaduto e di condannare con la stessa forza tutte le forme di fanatismo, di destra o di sinistra, come facciamo noi. La democrazia non si difende con la violenza, ma con il rispetto delle regole e della verità storica.» Fratelli d’Italia Alghero esprime piena solidarietà alle Forze dell’Ordine, impegnate a garantire la sicurezza pubblica e la libertà di tutti, e ribadisce il proprio impegno per una società che rifiuti ogni dittatura, ogni estremismo e ogni tentativo di riscrivere la storia.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
1/11/2025
«C’è un vento nuovo nella Lega Sardegna»
«La Lega Sardegna da Oristano riparte dalle attività politiche dei dipartimenti tematici con l’obiettivo di promuovere soluzioni e metodi nuovi finalizzati alla risoluzione delle criticità che interessano la regione». Così Monica Chessa, segretaria Lega Alghero
24/10Alghero, Città della Pace o della pace dei sensi
22/10Flop metropolitano, screzi nell´Aula di Alghero
18/10Pd, Silvio Lai sceglie Ivana Russu
16/10Ad Alghero arrivano i giovani sardi nel mondo
15/10Stretta su vendita alcolici a Porto Torres
15/10Decidiamo noi per la nostra terra
14/10Riscoprire la bellezza del Colle del Balaguer
7/10Ai margini della Città Metropolitana
5/10«Alghero al palo, sviluppo a rischio»
3/10Di Nolfo: «Truzzu e Meloni querelatemi»
« indietro archivio politica »
3 novembre
Furto in profumeria: tre denunce ad Alghero
3 novembre
«Caditoie ostruite, fatto grave»
3 novembre
Super Alghero: è record storico di vittorie



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)