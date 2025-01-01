Alguer.it
Alguer.itnotiziealgheroSportCalcioSuper Alghero: è record storico di vittorie
Cor 18:48
Super Alghero: è record storico di vittorie
Con la vittoria sul Li Punti, l’Alghero scrive una pagina indelebile del calcio sardo: 9 vittorie consecutive un traguardo mai eguagliato da nessuna squadra
<i>Super</i> Alghero: è record storico di vittorie

ALGHERO - L’Alghero Calcio scrive una pagina di storia del calcio sardo: con il successo per 5-1 sul Li Punti, la formazione giallorossa raggiunge nove vittorie consecutive nelle prime nove giornate del campionato di Promozione – Girone B. Un traguardo che vale il nuovo record assoluto di vittorie iniziali, superando quello detenuto dal Latte Dolce nella stagione 2010-2011 (otto vittorie su otto).

Guidata da mister Mauro Giorico, la squadra sta vivendo un momento straordinario: 27 punti in classifica, miglior attacco e una difesa che concede pochissimo. Un percorso netto fatto di gioco, convinzione e spirito di gruppo, che ha conquistato non solo i tifosi ma anche gli addetti ai lavori, impressionati dalla continuità e dalla mentalità dei ragazzi. La gara contro il Li Punti ha rappresentato l’ennesima dimostrazione di forza: l’Alghero ha preso il largo imponendo ritmo e qualità fino al 5-1 finale. La vittoria non solo consolida il primato in classifica, ma proietta la squadra tra le protagoniste più convincenti degli ultimi anni nella categoria.

«Questo risultato è frutto del lavoro quotidiano, dell’impegno di tutto il gruppo e dell’entusiasmo che si respira attorno alla squadra» ha commentato lo staff tecnico al termine dell’incontro. «Sappiamo di aver raggiunto un traguardo importante, ma il campionato è ancora lungo: la nostra forza dovrà essere la continuità». La società Alghero Calcio desidera ringraziare i giocatori, lo staff, i dirigenti e i tantissimi tifosi che stanno accompagnando la squadra in questo percorso impeccabile. L’obiettivo resta chiaro: continuare a crescere, mantenere la concentrazione e onorare ogni partita con la stessa determinazione.
