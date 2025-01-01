Alguer.it
Cor 18:51
Alghero antisemita, scritte in città
Apparsa qualche tempo fa sulla facciata di un edificio all’angolo tra via Porrino e via Sant’Agostino. La denuncia del presidente del Consiglio comunale Mimmi Pirisi e del capogruppo di Fratelli d´Italia Alessandro Cocco
Alghero <i>antisemita</i>, scritte in città

ALGHERO - «Ebreo razza b...». E' la gravissima scritta antisemita apparsa da qualche settimana sulla facciata di un edificio all’angolo tra via Porrino e via Sant’Agostino. Un gesto vile, codardo e inaccettabile che offende l’intera comunità. Arriva la ferma condanna del presidente del Consiglio comunale Mimmi Pirisi: Alghero è e rimane una città della pace, della tolleranza e dell'accoglienza, dove tutti sono benvenuti e dove la diversità è valorizzata. Parole di condanna anche da parte del capogruppo di Fratelli d'Italia in Aula, Alessandro Cocco, che ne chiede l'immediata cancellazione.
