Furti di abbigliamento ad Alghero: denunce

Cor 8:32
Provvidenziale l´intervento degli Agenti della Sezione Volanti del Commissariato di Alghero
ALGHERO - Nei giorni scorsi la Polizia di Stato di Alghero ha deferito alla competente Autorità Giudiziaria due donne straniere, responsabili del reato di ricettazione. Nello specifico, a seguito di segnalazione inerente il tentato furto presso un punto vendita di prodotti per la persona, gli Agenti della Sezione Volanti del Commissariato di Alghero, intervenuti sul posto, hanno rintracciato e identificavano due dei soggetti segnalati come presunti autori del furto.

All’interno della loro autovettura sono stati rinvenuti vari capi di abbigliamento, soprattutto magliette di marchi molto conosciuti, per un valore complessivo di circa 1300 euro, alcuni con ancora attaccata la placca antitaccheggio. Gli accertamenti effettuati dai poliziotti hanno permesso di risalire all’attività commerciale presso la quale i capi di abbigliamento erano stati asportati e dopo le dovute verifiche gli stessi sono stati restituiti ai proprietari.

L’attività di indagine successiva ha inoltre consentito di accertare che le due donne, insieme a due soggetti di sesso maschile, erano state segnalate in occasione di altri furti perpetrati in danno di altri punti vendita dello stesso marchio presenti sul territorio regionale. Le donne sono state denunciate in stato di libertà per il reato di ricettazione.
14 ottobre
«Territorio isolato, appena 4 voli»
14 ottobre
«Consiglio necessario, cessate il fuoco non è pace»
9 ottobre
Grande evento per il Cap d´Any: proposte



