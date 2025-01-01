Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroPoliticaDisservizi › «Caditoie ostruite, fatto grave»
Sara Alivesi 19:05
«Caditoie ostruite, fatto grave»
Fratelli d’Italia presenterà un’interrogazione sul tema: L’allagamento del Lungomare Dante, invece, sembra legato alla mancata programmazione della pulizia delle caditoie, di competenza dell’assessorato all’Ambiente
«Caditoie ostruite, fatto grave»

ALGHERO – «Ad ogni prima pioggia autunnale, la Passeggiata Bousquet, via Garibaldi e il Lido si trasformano in una laguna. Ma stavolta si è allagato anche il Lungomare Dante, un fatto inusuale che deve far riflettere. Via Garibaldi allagata è una scena che ormai si ripete ogni anno, con traffico paralizzato e cittadini esasperati. Quella che fu un’opera importante per la riqualificazione del fronte mare oggi mostra i suoi limiti progettuali. Su questo non servono polemiche: serve un lavoro condiviso tra cittadini, tecnici, amministrazione e politica per individuare soluzioni efficaci.»

«L’allagamento del Lungomare Dante, invece, sembra legato alla mancata programmazione della pulizia delle caditoie, di competenza dell’assessorato all’Ambiente. Chiediamo all’assessore Selva di riferire subito in Commissione». Fratelli d’Italia presenterà un’interrogazione sul tema.

«Chiediamo all’Amministrazione comunale di aprire subito un tavolo tecnico per definire un piano di manutenzione e adeguamento del sistema di raccolta delle acque meteoriche, con un cronoprogramma chiaro e risorse dedicate per la zona del Lido e di via Garibaldi. Anche i bastioni meritano una pulizia tempestiva delle caditoie, per evitare danni e garantire sicurezza. La tutela dei cittadini, delle attività e dell’immagine di Alghero viene prima di tutto. Fratelli d’Italia – conclude la nota – propone un tavolo tecnico permanente per chiudere una volta per tutte questo appuntamento annuale con i disagi. Lavoriamo responsabilmente per un lungomare e una città finalmente all’altezza del loro nome».

Foto d'archivio
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
31/10Emergenza idrica: verso riattivazione impianto Coghinas
31/10«Cimitero sciatto, i fiori non bastano»
30/10Emergenza idrica: acqua a giorni alterni a Sennori
25/10Rifiuti, estate da dimenticare
23/10Buio pesto in città, residenti esausti
22/10Fertilia senza bancomat: proteste
22/10Crisi idrica nel nord Sardegna. Acqua razionata dalle ore 22
16/10Venerdì sciopero: disagi sui rifiuti
10/10«Via Kennedy al buio e pericolosa»
7/10«Cimitero verso il restyling totale»
« indietro archivio disservizi »
3 novembre
Furto in profumeria: tre denunce ad Alghero
3 novembre
Super Alghero: è record storico di vittorie
3 novembre
Pioggia, lungomare di Alghero in tilt



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)