Sicurezza e lavoro nero: giro di vite nel Nuorese

NUORO - Violazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, lavoro nero, mancato rispetto dello Statuto dei Lavoratori e tirocinio fraudolento: sospesa una attività imprenditoriale, ammende e sanzioni amministrative per un totale di 56.800 euro e recupero di contributi previdenziali e assicurativi pari a euro 5.500 euro. È il bilancio dei controlli messi in campo dai Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Nuoro con il supporto delle locali Stazioni dell’Arma Territoriale del Comando Provinciale di Nuoro, in sinergia con il locale Ispettorato Territoriale del Lavoro, nell’arco dell’ultimo bimestre. I militari dell’Arma hanno intensificato i controlli nelle aziende per verificare la regolarità dei rapporti di lavoro e la corretta applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, anche al fine di prevenire infortuni. L’intervento dei militari ha riguardato 29 aziende in tutta la Provincia, in particolare nei territori dei Comuni di Bitti, Ortueri, San Teodoro, Siniscola, Suni, Bosa, Baunei, e Santa Maria Navarrese e Bari Sardo.



I controlli hanno interessato in particolare i settori edile, della ristorazione e degli esercizi pubblici in genere, nonché quello del commercio. Tutte hanno presentato delle irregolarità, connesse all’impiego dei dipendenti. Nel corso delle ispezioni sono state verificate 78 posizioni lavorative, 63 delle quali sono risultate irregolari e 11 “in nero”; tra le violazioni riscontrate emergono il lavoro nero, quindi l’impiego di lavoratori privi di regolare contratto, e diverse inadempienze di natura prevenzionistica. In un caso la presenza di lavoratori in nero in misura superiore al 10% dei lavoratori impiegati ha determinato la sospensione dell’attività imprenditoriale. Per quanto riguarda la prevenzione degli infortuni sul lavoro sono 17 le aziende risultate irregolari per violazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, quali l’impiego di lavoratori privi di visita medica di idoneità al lavoro, l’utilizzo nei cantieri di passerelle, ponti su cavalletti e attrezzatura da lavoro non conformi alla normativa vigente, nonché la mancata elaborazione del piano di montaggio, uso e smontaggio del ponteggio.



Nelle attività commerciali e in quelle classificate come pubblici esercizi (bar, pasticcerie e ristoranti) veniva riscontrata la presenza di lavoratori in nero, senza contratto e senza tutela previdenziale. Inoltre, in tre di esse venivano accertate violazioni allo Statuto dei Lavoratori: i datori di lavoro avevano installato impianti di videosorveglianza, idonei al controllo a distanza dei dipendenti, in assenza dei presupposti autorizzativi di legge. Particolarmente interessante l’attività svolta nei confronti del titolare di un bar, segnalato agli Enti competenti, che, allo scopo di occultare una prestazione di lavoro dipendente già precedentemente avviata “in nero”, attivava un rapporto di tirocinio formativo in modo fraudolento ed elusivo della normativa in materia, accollando il costo del lavoratore al soggetto promotore e all’INPS, che erogavano rispettivamente 750,00 euro e 1.500,00 euro nell’arco di cinque mensilità. I controlli, che proseguiranno nei prossimi mesi, rientrano in un più ampio piano di vigilanza regolarmente condotto dai Carabinieri del NIL in stretta sinergia con il Comando Provinciale dei Carabinieri di Nuoro, volto al contrasto dello sfruttamento lavorativo e del fenomeno del caporalato, nonché al rafforzamento del rispetto delle normative in materia giuslavoristica e di sicurezza nei luoghi di lavoro.