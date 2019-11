Condividi | Red 11:06 La prossima settimana, nel Salone delle conferenze, in Via Sassari 179, inizieranno le conferenze del nuovo Anno Accademico dell´Università per le tre età. Martedì, Laura Viglietto parlerà di Gabriele D´Annunzio mentre, giovedì, Silvia Righini analizzerà la famiglia Primi appuntamenti per l´Ute Alghero



ALGHERO - La prossima settimana, nel Salone delle conferenze, in Via Sassari 179, inizieranno le conferenze del nuovo Anno Accademico dell'Università per le tre età di Alghero. Martedì 12 novembre, alle 16.30, la docente di Storia e filosofia Laura Viglietto terrà una conferenza dal titolo "Settembre 1919/dicembre 1920: cento anni fa D'Annunzio occupava la città di Fiume. Riflessioni sul significato di tale avvenimento". Invece, giovedì 14, alla stessa ora, la psicologa e psicoterapeuta Silvia Righini analizzerà "La famiglia e le relazioni in tempo di crisi".