Condividi | A.B. 14:46 La compagine algherese si impone per 3-6 nel match valido per il campionato regionale di serie C2, grazie alla tripletta di Ciro D´Antonio, alla doppietta di capitan Ivo Sanna ed alla rete di Antonio Deruda Calcio a 5: l´Audax sbanca Macomer



ALGHERO - L'Audax sbanca Macomer. La compagine algherese si impone per 3-6 nel match valido per il campionato regionale di serie C2 di calcio a 5, grazie alla tripletta di Ciro D'Antonio, alla doppietta di capitan Ivo Sanna ed alla rete di Antonio Deruda.



Seconda vittoria consecutiva per gli uomini di mister Antonio Baldino. «Questi due risultati positivi ci danno tranquillità e consapevolezza nei nostri mezzi»¸ dichiara il tecnico algherese.



«Sabato 16 novembre chiamiamo a raccolta sin da ora il nostro stupendo pubblico, affronteremo in casa, alle ore 16, il Mogoro C5 è sarà una sfida importantissima per avvicinare le prime posizioni. Ora dobbiamo pensare a fare bene ad ogni singola partita, dopodiché, alla fine del girone di andata, tireremo le somme», conclude mister Baldino.



Nella foto: mister Antonio Baldino