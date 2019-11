Condividi | Red 16:02 Nella tarda serata di ieri, il Settore Infrastrutture della mobilità del Comune di Sassari, allertato dai Vigili del fuoco, ha chiuso al transito di mezzi e pedoni la Strada vicinale consortile, tra i numeri civici 26 e 28 Crolla un muro: chiusa la Rizzeddu-Gioscari



SASSARI – Nella tarda serata di ieri (venerdì), il Settore Infrastrutture della mobilità del Comune di Sassari, allertato dai Vigili del fuoco, ha chiuso al transito di mezzi e pedoni la Strada vicinale consortile Rizzeddu-Gioscari, tra i numeri civici 26 e 28. L'interruzione si è resa necessaria a causa del crollo di un tratto di muro a secco privato, piuttosto alto.



Caduto sulla carreggiata, ha creato una situazione di pericolo per la pubblica incolumità. Viene meno, dunque, il collegamento che, partendo dalla Strada provinciale Sassari-Ittiri, conduce verso la Strada vicinale Sette funtani, proseguendo verso Via Milano, ma anche verso Via Gioscari, e termina in Via Verona.



Per riaprire la strada, si dovrà attendere l'intervento di verifica delle condizioni generali del muro ed il ripristino dei requisiti di sicurezza, operazioni a carico del proprietario del muro. Intanto, la strada dovrà restare chiusa.