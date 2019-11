Condividi | Red 16:08 Nel match valido per il campionato regionale di serie C1, la compagine algherese cede 7-3 contro gli universitari al PalaCus. Di Luca Todde nel primo tempo, di Alessio Trentadue ed ancora Todde nella ripresa le reti ospiti Calcio a 5: Futsal ko a Cagliari



ALGHERO - Nel match valido per il campionato regionale di serie C1 di calcio a 5, la Futsal Alghero cede 7-3 contro il Cus Cagliari sul parquet del PalaCus. Di Luca Todde nel primo tempo, di Alessio Trentadue ed ancora Todde nella ripresa le reti ospiti.



PRIMO TEMPO. A metà tempo, il portiere locale respinge una conclusione di Todde, calcia Idili, che colpisce la traversa. Un minuto dopo, è Todde a salvare sulla linea un conclusione cagliaritana. Tra l'11' ed il 15', il Cus trova le due reti (proteste algheresi per un fallo nell'azione del 2-0). Allo scadere, Todde dimezza lo svantaggio trasformando un tiro libero.



SECONDO TEMPO. Subito un'ottima occasione per Stefano Sechi, poi Trentadue pareggia i conti su assist di Sechi nel momento in cui i padroni di casa restano in inferiorità numerica per un rosso. Ma, nel giro di due minuti, il Cus Cagliari trova due reti: 4-2. Todde la riapre con un gran sinistro, ma non c'è neanche il tempo di festeggiare ed i cagliaritani allungano sul 6-3. Poi, il settimo gol locale arriva quasi allo scadere. Ora, gli algheresi avranno due difficili partite casalinghe, contro Athena Oristano e C'è chi ciak.