6935 giorni di news non-stop: il futuro è Glocal

6935 giorni d'informazione non-stop sui fatti più importanti della Sardegna, con particolare riferimento alla città e al territorio di Alghero. Tanto è passato da quel rivoluzionario 11 novembre 2000: Erano le 17,45 di una sera piovosa, quando il server ha rilasciato la prima versione di quello che oggi è diventato uno dei siti d'informazione più popolari dell'Isola, tra i quotidiani locali nazionali con l'indice di penetrazione più alto d'Italia. Più di 130mila utenti social di network, più di 4mila iscritti sul canale ufficiale YouTube e decine di migliaia di pagine visualizzate giornalmente che diventano milioni ogni mese, come gli utenti.



Cronaca, cultura, politica, economia, sport, opinioni, video: in una sola parola, Alguer.it - il Quotidiano di Alghero. Un successo costruito insieme ai lettori e sancito dalla partecipazione attiva e interessata degli utenti. Il primo Quotidiano esclusivamente online della Regione Sardegna compie diciannove anni. Alcuni restyling grafici che hanno segnato il tempo, ma un'unica grande "a", simbolo indiscusso d'informazione. A 360 gradi, su tutti i fatti più importanti del panorama regionale. Un occhio sempre attento ai lettori e una finestra costantemente aperta a opinioni e commenti. Da chiunque arrivino.



Una piattaforma completa che dal 2013 ha inaugurato il primo network d'informazione iperlocale in Sardegna esclusivamente online - IsolaMedia - ed oggi comprende SassariNews.it, Olbia24.it, PortoTorres24.it, NuoroNews.it, OristanoNews.it e CagliariOggi.it. Vere e proprie testate capaci di dialogare, far parlare e informare un'intera Isola - la Sardegna - partendo dal locale e proiettandola nel globale, con l'occhio aperto sulla Catalogna grazie alla versione in lingua algherese Alguer.cat.



Proprio in occasione dell'importante anniversario, Alguer.it ha partecipato con l'Associazione Nazionale Stampa Online al Glocal, il Festival del Giornalismo Digitale organizzato da VareseNews e giunto alla sua ottava edizione, con oltre 4.000 partecipanti e la presenza straordinaria del vice President News di Google Richard Gingras. L’incontro clou sul futuro dell’informazione ha visto protagonista anche Mario Calabresi. «Il machine learning può dare un grande aiuto al giornalista, ma non può sostituirlo perché i computer sono ancora stupidi», ha detto nel corso del suo lungo intervento in una sala Campiotti colma di giornalisti ed addetti ai lavori Gingras. «Il ruolo dei giornalisti è quello di offrire alle persone tutte le informazioni che servono per diventare cittadini attivi. Non deve dire alle persone cosa pensare, ma come pensare».



