Messaggi truffa: l'appello della Asl di Sassari La Asl di Sassari lancia l'appello per sms e messaggi whatsapp truffa: Per eventuali comunicazioni non si usano numeri a pagamento ma esclusivamente numeri verdi



SASSARI - La Asl di Sassari lancia l’appello per sms e messaggi whatsapp truffa che, da qualche giorno, stanno arrivando nei cellulari della popolazione del nord ovest della Sardegna e invita la popolazione a diffidare da messaggi ricevuti sui cellulari che invitano a chiamare con urgenza l’Azienda sanitaria. L’Asl n. 1 e’ stata contattata in queste ore da utenti che avevano ricevuto sul proprio cellulare un sms in cui si chiedeva di chiamare con urgenza gli uffici dell’Asl per ricevere una comunicazione importante.



Questa comunicazione non arriva dagli uffici dell’azienda sanitaria che invita i cittadini a diffidare da messaggi di tale tenore, che invece rappresentano con tutta probabilità un tentativo di truffa telefonica da parte di un numero con prefisso 893 o 894 o 895. Un sotterfugio per far chiamare un numero a pagamento, che in poco tempo prosciuga il credito.



Il consiglio della Asl di Sassari resta quello di seguire le indicazioni del servizio di Polizia Postale e delle Comunicazioni: prestare massima attenzione e non lasciarsi fuorviare da comunicazioni simili, e ricorda alla popolazione che le Aziende sanitarie del Servizio sanitario regionale, come la Asl di Sassari, non usano mai numeri a pagamento ma esclusivamente numeri verdi.