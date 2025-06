S.A. 16:03 Spettacoli di Umberto Galimberti annullati Le date del 2 luglio ad Alghero e del 3 luglio a Capoterra sono annullate per motivi di salute. Sarà possibile richiedere il rimborso dei biglietti entro e non oltre il 15 luglio



ALGHERO - Gli spettacoli di Umberto Galimberti del 2 luglio ad Alghero e del 3 luglio a Capoterra sono annullati per motivi di salute. Sarà possibile richiedere il rimborso dei biglietti entro e non oltre il 15 luglio 2025. Per coloro che, per lo spettacolo di Alghero, hanno acquistato presso Atelier#3 via C. Alberto 84 ad Alghero è possibile richiedere il rimborso direttamente presso l’Atelier negli orari di apertura.