S.A. 11:27 Genera: inaugurazione ad Alghero Giovedì 12 giugno, va in scena la prima delle quattro giornate del festival di giornalismo e di comunicazione. Il programma



ALGHERO - Domani, giovedì 12 giugno, va in scena la prima delle quattro giornate di Genera - Premio Giornalistico della Sardegna - Le Libertà sono tema e filo conduttore dell’edizione 2025 -, festival di giornalismo e di comunicazione, di giovani, di premi, di parole, esperienze, laboratori, incontri e racconti. Quattro giorni in cui obiettivo è guidare il pubblico a ritrovare il gusto della parola da ascoltare scrivere e raccontare grazie ai laboratori griffati GeneraLab, alle presentazioni dei libri di GeneraFest (direzione artistica del giornalista Giampaolo Cassitta), alla musica e alle tante storie da ascoltare (e vivere). Genera festival accadrà ad Alghero dal 12 al 15 giugno, tra Villa Maria Pia e Lo Quarter e le storiche Tenute Sella & Mosca.



Si parte come detto domani da villa Maria Pia (h 17:30) con il laboratorio “Bontà vostra” di Gianni Garrucciu - giornalista e presidente della giuria del Premio Giornalistico della Sardegna -, tra memoria e ironia. Si prosegue alle 19 con Giampaolo Cassitta che in compagnia del cronista Pier Luigi Piredda, fra scrittura e inchiesta giornalistica, introdurrà la platea al loro nuovo libro Aria mossa. Intermezzi musicali del musicista Mauro Cossiga. Chiusura alle ore 20 sempre a Villa Maria Pia immersi in un viaggio sulle Antiche strade d’Italia con l’autore e conduttore televisivo - ideatore e anima del fortunatissimo programma di Rai 2 “Sereno Variabile”, in onda dal 1978 al 2019 - Osvaldo Bevilacqua. A dialogare con lui del suo “Antiche strade d’Italia. In cammino tra borghi, sapori e tradizioni” (Rai Libri) sarà la giornalista Maria Pintore. Appuntamenti realizzati in collaborazione con la libreria Il Labirinto.