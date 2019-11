Condividi | Red 7:21 È autorizzata l’accensione anticipata degli impianti di riscaldamento sul territorio comunale di Sassari a partire da ieri. Lo ha stabilito il sindaco Gian Vittorio Campus in un´ordinanza firmata ieri mattina Sassari anticipa l´accensione dei riscaldamenti



SASSARI – È autorizzata l’accensione anticipata degli impianti di riscaldamento sul territorio comunale di Sassari a partire da ieri (lunedì). Lo ha stabilito il sindaco Gian Vittorio Campus in un'ordinanza firmata ieri mattina.



La partenza era prevista per venerdì 15 novembre ma, viste le condizioni climatiche e le richieste arrivate da privati e da condomini, il primo cittadino sassarese ha stabilito la possibilità di accendere il riscaldamento prima, per un massimo di sei ore al giorno. Nell'ordinanza, si invita a limitare l'attivazione alle ore più fredde, si ricorda l’obbligo di legge di non superare le temperature previste dalla stessa normativa e si fa affidamento al senso di responsabilità per contenere i consumi energetici.



Nella foto: il sindaco Gian Vittorio Campus Commenti SASSARI – È autorizzata l’accensione anticipata degli impianti di riscaldamento sul territorio comunale di Sassari a partire da ieri (lunedì). Lo ha stabilito il sindaco Gian Vittorio Campus in un'ordinanza firmata ieri mattina.La partenza era prevista per venerdì 15 novembre ma, viste le condizioni climatiche e le richieste arrivate da privati e da condomini, il primo cittadino sassarese ha stabilito la possibilità di accendere il riscaldamento prima, per un massimo di sei ore al giorno. Nell'ordinanza, si invita a limitare l'attivazione alle ore più fredde, si ricorda l’obbligo di legge di non superare le temperature previste dalla stessa normativa e si fa affidamento al senso di responsabilità per contenere i consumi energetici.Nella foto: il sindaco Gian Vittorio Campus