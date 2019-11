video Condividi | Antonio Burruni 10:31 Due algheresi alla conquista dell´Aconcagua



Il 18 dicembre, Giuseppe Demartis e Giovanni Mulas partiranno verso l´Argentina dove, con l´argentino Claudio Montero, tenteranno di scalare la vetta più alta del Continente americano, per portare in vetta la bandiera dei Quattro Mori. Ecco come raccontano la loro preparazione ai microfoni del Quotidiano di Alghero. Commenti Il 18 dicembre, Giuseppe Demartis e Giovanni Mulas partiranno verso l´Argentina dove, con l´argentino Claudio Montero, tenteranno di scalare la vetta più alta del Continente americano, per portare in vetta la bandiera dei Quattro Mori. Ecco come raccontano la loro preparazione ai microfoni del • Guarda e condividi il video su Alguer.tv