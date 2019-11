video Condividi | Cor 16:04 Tappa ad Alghero per il veliero svedese



Tappa ad Alghero questa mattina per la Gunilla Öckerö. Si tratta di uno storico veliero battente bandiera svedese, oggi utilizzata come nave scuola ed impegnata ogni anno in un viaggio intorno all´Atlantico. Sulla strada, tocca posti come il Marocco, Grenada, Stati Uniti, Messico e Cuba. Già lo scorso anno il veliero del 1940 aveva fatto scalo ad Alghero.